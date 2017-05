MSI komt met 'budget' GeForce GTX 1080 Ti Duke 11G

Door Luuk van Gestel dinsdag 16 mei 2017 21:45, bron: Segmentnext

MSI komt met een nieuwe videokaart op de markt genaamd de GeForce GTX 1080 Ti Duke 11G. De videokaart is vrijwel geheel in het zwart uitgevoerd. Naar verluidt zal de kaart een 'budget' georiënteerde GTX 1080 Ti-variant zijn die primair gericht is op de Aziatische markt.

De kloksnelheden liggen op 1.480 MHz met een boost naar 1.582 MHz. Het geheugen draait op een snelheid van 11.016 MHz. Wanneer de GPU niet onder load is, stoppen de drie TriFrozr-fans met draaien voor een lagere geluidsproductie. Qua connectiviteit voorziet de kaart in een DVI-D-poort, twee HDMI-poorten en twee DisplayPort-aanslsuitingen. Het is nog niet bekend hoeveel de kaart zal gaan kosten.