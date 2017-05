Qnap lanceert TVS-882ST3 2,5-inch 8-bay Thunderbolt 3 NAS met Core i5/i7

Door Luuk van Gestel woensdag 17 mei 2017 14:30, bron: Qnap

Qnap heeft de TVS-882ST3 gelanceerd, een 8-bay NAS die kan functioneren als een Thunderbolt 3 DAS unit, net als 10GbE en iSCSI SAN features voor 2,5-inch schijven. De TVS-882ST3 is een relatief compacte NAS die gebruik maakt van USB 3.1 (10 Gbit/s) Type-C en -A poorten en voorzien is van twee 10GbE 10GBASE-T netwerkpoorten.

Er kan gekozen worden uit twee processors en verschillende geheugenconfiguraties. Zo is er een variant met een Intel Core i7 6700HQ en een variant met een Core i5 6224EQ, beide quad-core processors. Er kan gekozen worden uit 8 of 16 GB DDR4 geheugen. Alle modellen zijn uit te breiden tot 32 GB.

Officiële prijzen zijn nog niet bekend gemaakt. Zijn voorganger, de T2, begint bij een prijs van ruim 2.100 euro.

Specificaties:

TVS-882ST3-i7-16G: Intel® Core™ i7-6700HQ quad-core 2.6 GHz (up to 3.5 GHz), 16GB DDR4 RAM (expandable to 32GB)

Intel® Core™ i7-6700HQ quad-core 2.6 GHz (up to 3.5 GHz), 16GB DDR4 RAM (expandable to 32GB) TVS-882ST3-i7-8G: Intel® Core™ i7-6700HQ quad-core 2.6 GHz (up to 3.5 GHz), 8GB DDR4 RAM (expandable to 32GB)

Intel® Core™ i7-6700HQ quad-core 2.6 GHz (up to 3.5 GHz), 8GB DDR4 RAM (expandable to 32GB) TVS-882ST3-i5-8G: Intel® Core™ i5-6442EQ quad-core 1.9 GHz (up to 2.7 GHz), 8GB DDR4 RAM (expandable to 32GB)

Tower NAS; 8 x hot-swappable 2.5” SATA 6Gb/s SSD/HDD slots; 2 x Thunderbolt™ 3 ports; 2 x 10GBase-T LAN ports, 2 x Gigabit RJ45 LAN ports; 1 x HDMI output (4K @30Hz); 2 x USB 3.1 ports (USB-C and USB-A, up to 10Gb/s); 2 x USB 3.0 ports; 1 x 3.5mm audio output; 1 x 3.5 mm microphone jack (dynamic microphones only); 1 x LCD screen; 1 x remote control