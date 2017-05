AMD: We werken ten alle tijden tegelijkertijd aan drie generaties CPU- en GPU-architecturen

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 16 mei 2017 23:19

AMD heeft duidelijk gemaakt dat nu het weer mee doet in de high-performance markt het er alles aan gaat doen om zich hier alleen maar meer in te profileren. Om dit te bereiken zal er ten alle tijden aan drie architecturen gewerkt worden, zowel op CPU als GPU gebied.

Qua processoren ligt nu Zen in de schappen, maar een jaar geleden is de ontwikkeling aan Zen 2 al gestart en ondertussen wordt ook al aan Zen 3 gewerkt. Tevens is op de roadmap te zien dat er nog een tweede iteratie van de eerste Zen-architectuur komt op een verbeterd 14 nanometer process.

Op GPU-gebied hanteert het bedrijf dezelfde strategie. Vega gaat binnenkort in de verkoop, maar AMD werkt nu al aan Navi en de architectuur die daarna komt, welke helaas nog niet bij naam wordt genoemd. Door continue zo ver vooruit te kijken wil het bedrijf ten alle tijde een competitieve producten op de markt hebben.

Het bedrijf heeft ook duidelijk gemaakt dat Moore's Law niet meer is wat het geweest is. Om toch elk jaar meer performance te kunnen leveren gaat het bedrijf flink inzetten op structurele verbeteringen aan hun producten. Ze willen hierbij zo veel mogelijk open source implementaties gebruiken.

Het bedrijf houdt op dit moment haar Financial Analyst Day. Lees hier meer.