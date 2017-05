AMD introduceert Ryzen Mobile en Pro processoren

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 16 mei 2017 23:38

AMD heeft de eerste informatie vrij gegeven over de mobiele en professionele Ryzen-processoren. Op mobiel gebied zullen er enkel APU's uitkomen, welke allemaal een geïntegreerde Vega-gpu hebben. Op professioneel gebied wil het bedrijf voornamelijk meer performance bieden dan het blauwe kamp.

Ryzen Mobile moet in de tweede helft van dit jaar verschijnen. De CPU-performance moet 50% hoger liggen dan de huidige APU's en bij de GPU-performance moet dit 40% meer zijn. Tegelijkertijd zou het verbruik slechts de helft zijn, wat een knappe verbetering lijkt.

Over Ryzen Pro is minder bekend gemaakt. De desktop-processoren moeten in de tweede helft van dit jaar verkrijgbaar zijn, terwijl de mobiele versies in de eerste helft van 2018 gereed zouden zijn. AMD claimt tussen de 17% en 33% meer performance met een Ryzen 5 Pro 1500-cpu tegenover Intel's Core i5 7500.

Het bedrijf houdt op dit moment haar Financial Analyst Day. Lees hier meer.