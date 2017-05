Noctua breidt A-serie casefans uit met nieuwe modellen

Door Luuk van Gestel woensdag 17 mei 2017 20:58, bron: Noctua

Noctua breidt zijn A-serie casefans uit met 200, 120 en 40 mm modellen. De nieuwe ventilatoren zijn uitgerust met features als Flow Acceleration Channels, Advanced Acoustic Optimisation (AAO) frames en SSO2 lagers.

De massa van de 200 mm ventilator (NF-A20) is vier keer groter dan de 120 en 140 mm varianten. Om de zwaardere belasting van de lagers tegen te gaan, is de diameter van de as en de lager van 3 naar 4 mm vergroot om de belasting over een groter oppervlak van de lager te verdelen. Daarbij is ook een nieuw soort polyproyleen gebruikt, waardoor de massa van de fan met 26 procent is gereduceerd.

De 120 mm NF-A12x15 is 15 mm dik en komt, net als de NF-A20, als 4-pin PWM-versie of 3-pin FLX-versies op de markt. Daarbij worden Low-Noise en Ultra-Low-Noise adapters meegeleverd.

De kleine 40 mm NF-A4x20 wordt naast de bestaande NF-A4x10 geplaatst en heeft een dikte van 20 mm in plaats van 10 mm. Hierdoor is de NF-A4x20 beter geschikt voor gebruik in omgevingen waar meer luchtdruk gecreëerd moet worden, zoals in servers of zeer kleine behuizingen. De ventilator komt als 12V 4-pin PWM-versie en 12V 3-pin FLX-versie, maar ook als 5V-versie komt hij op de markt.

Verder komt Noctua met een aantal accessoires, zoals de NA-SAV3 en NA-SAV4: siliconen anti-vibratie mounts die passen op alle standaard casefans. Dan komt er nog de NA-SAC5, een volledig gevlochten SATA naar 4-pin stroomadapter.

Alle hierboven genoemde casefans moeten 'binnenkort' op de markt komen voor de volgende adviesprijzen:

NF-A20 PWM: € 29.90

NF-A20 FLX: € 29.90

NF-A12x15 PWM: € 19.90

NF-A12x15 FLX: € 19.90

NF-A4x20 PWM: € 14.90

NF-A4x20 FLX: € 14.90

NF-A4x20 5V PWM: € 14.90

NF-A4x20 5V: € 14.90