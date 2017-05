Gerucht: Apple vernieuwt gehele laptop-lineup op WWDC

Door Mitchell Dragt donderdag 18 mei 2017 11:53, bron: Bloomberg

Mark Gurman, geen onbekende als het om insider-informatie gaat over Apple, heeft in een artikel van Bloomberg gezegd dat Apple zijn gehele laptop-lineup van upgrades gaat voorzien op het aankomende ontwikkelaars-evenement WWDC. De MacBook Pro's die afgelopen oktober nog een redesign kregen zullen volgens hem intern vernieuwd worden, maar ook de 12-inch MacBook en de MacBook Air zouden een update krijgen.

De MacBook Pro's zijn op dit moment gebaseerd op Skylake-processors, maar dit zal in juni mogelijk vernieuwd worden naar Kaby Lake. Het blijft vermoedelijk vooral bij interne wijzigingen. Kijken we naar voorgaande jaren, dan staat een prijsverlaging ook in de lijn der verwachtingen. Verder zou het bedrijf werken aan een sneller model van de 12-inch Retina MacBook, die nu een zuinige, maar ook relatief trage Core M-chip van Intel bevat. Opmerkelijk is dat ook de MacBook Air een upgrade zou krijgen, ondanks dat deze een beetje verwaarloosd lijkt door de firma uit Cupertino. De goedkoopste laptop in het assortiment zou nog verrassend goed verkopen, al is het maar de vraag of dit gaat gebeuren. Vorig jaar werd de MacBook Pro zonder TouchBar immers in de markt gezet als vervanger van de Air.

Op 5 juni om 19:00 's avonds is er een live-stream van de presentatie op WWDC. Daar worden traditiegetrouw de nieuwe besturingssystemen geïntroduceerd, met dit jaar macOS 10.13, iOS 11, watchOS 4 en een nieuwe versie van tvOS.