Adata richt ISSS333-SSD met TLC- of MLC-geheugen op industriële toepassingen

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 18 mei 2017 13:38, bron: Adata

Aan de hand van een persbericht heeft Adata vandaag de ISSS333 voorgesteld, een SSD die specifiek gericht wordt op industriële toepassingen. Hij komt beschikbaar in versies met 3D MLC- en 3D TLC-chips, om zo de keuze tot duurzamere geheugencellen open te houden.

De varianten met MLC-geheugen komen beschikbaar in capaciteiten van 120 GB tot 1 TB, terwijl de TLC-exemplaren beginne bij 128 GB. Volgens Adata kunnen eerstgenoemde SSD's temperaturen aan van -40 tot 90ºC, en is de ISSS333 in het algemeen bestand tegen schokken van meer dan 1500G en vibraties van 20G. Luchtvochtigheid mag tussen 5 tot 95 procent fluctueren voor een betrouwbare werking.

Het energieverbruik is door de fabrikant gespecificeerd op z'n 2,7 watt. De SATA600-geheugencontroller kan verder sequentieel lezen met maximaal 560 MB/s, terwijl bij schrijven waardes tot zo'n 525 MB/s genoteerd kunnen worden. De MTBF is vastgesteld op minimaal 2 miljoen uur.

Over prijs en beschikbaarheid van de Adata ISSS333 werd niet gesproken. Vermoedelijk zal de TLC-variant echter iets goedkoper zijn dan de MLC-uitvoering.