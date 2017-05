Intel: 'Geen sprake van licentie voor AMD-graphics'

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 18 mei 2017 18:05, bron: Barron's, ComputerBase

Begin deze week gingen er wederom geruchten rond dat Intel een licentie met AMD ging afsluiten voor het gebruik van grafische patenten of misschien zelfs hele GPU's. Door deze roddel schoten de aandelen van AMD afgelopen dinsdag met zo'n 12 procent omhoog, al was die pret al een dag later voorbij toen AMD geen melding maakte van de vermeende deal tijdens zijn jaarlijkse vergadering met analisten.

Inmiddels heeft ook Intel een kort maar krachtige reactie gegeven: "De recente geruchten dat Intel licenties heeft afgesloten voor AMD's grafische technologie zijn niet waar". Verdere details wilde het bedrijf niet geven, volgens Tech Trader Daily. Van beide verhalen (wel en geen licentiedeal) worden overigens geen verdere bronnen genoemd of bevestigd, dus het is nog maar de vraag waar de waarheid ligt.

Een andere mogelijkheid, die in het midden ligt, wordt door ComputerBase naar voren gebracht: wellicht wordt er geen licentiedeal gesloten, maar tekent Intel een simpele handelsovereenkomst om gehele GPU's van bijvoorbeeld AMD in te kopen. Die kunnen vervolgens via PCI-Express met eigen processors verbonden worden.

Een simpel blokdiagram van de komende Intel-processors