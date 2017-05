Opgedoken foto's tonen mogelijk iPhone 8

Door Steven Swart vrijdag 19 mei 2017 20:23, bron: BGR

Net zoals elk jaar worden er nieuwe iPhones van Apple verwacht. Dit jaar verwacht men zelfs drie modellen, waarbij het derde exemplaar extra hoog gepositioneerd wordt. Deze speciale iPhone wordt in de media ook wel 'iPhone 8' genoemd. Na een eerdere dummy zijn nu nog meer foto's opgedoken die het model mogelijk tonen.

De nieuwe toestellen worden in september verwacht, waarbij de getoonde iPhone 8 mogelijk vertraagd is. De foto's tonen eenzelfde voorzijde als de iPhone 7, al is het mogelijk dat het scherm minder grote randen heeft. Naar verluidt ruilt Apple het LCD-paneel ook in voor OLED. De afbeeldingen doet echter wel denken aan een 'Photoshop', waarbij de thuisknop is verwijderd.

De behuizing zou uit roestvast staal vervaardigd zijn. De achterzijde lijkt bovendien vrij veel op de voorzijde. Er lijkt een camera-opstelling aanwezig te zijn met twee modules, net zoals bij de huidige 7 Plus. In hoeverre de afbeeldingen de realiteit vormen is niet te zeggen, maar de gelijkenis met de huidige toestellen is groot.