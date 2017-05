MSI introduceert Radeon RX 560 Aero ITX videokaart

Door Michiel Berkhout zaterdag 20 mei 2017 10:57, bron: TechPowerUp

MSI heeft een nieuwe videokaart geïntroduceerd; de Radeon RX 560 Aero ITX. Zoals de naam reeds doet vermoeden betreft het een compacte videokaart die bedoeld is voor gebruik in combinatie met een Mini-ITX moederbord en is de kaart gebaseerd op de Radeon RX 560 grafische chip van AMD. De videokaart in kwestie verschijnt in twee verschillende varianten; met 2 of 4 GB GDDR5-videogeheugen.

De RX 560 Aero ITX meet 15,5 cm en heeft een aftermarket koeler met een dikte van twee sloten en een enkele 90 mm ventilator. De videochip draait op een kloksnelheid van 1196 MHz, dat middels boost op kan lopen tot 1320 MHz. Het aanwezige geheugen doet zijn werk op een effectieve kloksnelheid van 7,0 GHz. Qua beeldaansluitingen zijn DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 en dual-link DVI voorhanden.

Over de prijs en beschikbaarheid van de 2 GB-versie is tot op heden niets bekend. De variant met 4 GB videogeheugen is inmiddels in de prijsvergelijker opgedoken voor een bedrag van €130,99.