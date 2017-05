Reeven onthult Kiran casefans met RGB-verlichting

Door Michiel Berkhout zaterdag 20 mei 2017 18:25, bron: eTeknix

Reeven heeft een nieuwe ventilatorreeks met de naam Kiran uit de doeken gedaan. In tegenstelling tot de gele ventilatoren die we van het bedrijf in kwestie gewend zijn, gaat het hier om doorzichtige fans. Dat is niet zo heel gek, want ze moeten zich onderscheiden door de aanwezigheid van RGB-verlichting.

De Kiran ventilatoren komen in eerste instantie beschikbaar in het 120 mm-formaat en moeten een gunstige prijs-prestatieverhouding bieden. Ze hebben elf ventilatorbladen, maar ook het ronde frame is doorzichtig om de aanwezige verlichting beter tot zijn recht te laten komen. Over de specificaties is tot op heden weinig bekend, maar afgaande op eerdere modellen van het desbetreffende bedrijf ligt het voor de hand dat er zowel PWM-aangestuurde als reguliere fans verschijnen. Uit de afbeeldingen kunnen we al wel concluderen dat er rubberen hoekjes aanwezig zijn om trillingen tegen te gaan.

De Reeven Kiran RGB-ventilatoren zouden voor 16,99 USD over de toonbank gaan. Naar verluidt maakt Reeven meer details bekend tijdens Computex 2017, dat over anderhalve week in Taipei van start gaat.