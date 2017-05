Lian Li lanceert PC-O12 WX kast met een bijzondere indeling

Door Michiel Berkhout zaterdag 20 mei 2017 16:33, bron: TechPowerUp

Lian Li heeft een nieuwe behuizing gelanceerd. De kast draagt de naam PC-O12 WX en onderscheidt zich door een bijzondere indeling. Zo zijn er twee compartimenten voorhanden, waarvan één vooral opvalt omdat hier twee videokaarten verticaal gepositioneerd kunnen worden. Omdat de voorkant en beide zijpanelen van gehard glas zijn gemaakt, kunnen alle onderdelen zo in de spotlight worden gezet. De videokaarten kunnen op het moederbord worden aangesloten met behulp van een 440 mm lange PCI-E x16 riserkabel. Let wel op dat er standaard maar één exemplaar met de kast wordt meegeleverd.

De Lian Li PC-O12 WX meet 508 x 203 x 550 mm en biedt plaats aan een E-ATX, ATX of Micro-ATX moederbord. Het geheel is opgetrokken uit een combinatie van aluminium, staal en de genoemde panelen van gehard glas. Er is ruimte voor videokaarten tot een lengte van 340 mm, een ATX voeding tot een lengte van 230 mm en CPU-koelers tot een hoogte van 75 mm. Qua koeling is er plaats voor vijf 120 of 140 mm ventilatoren terwijl er vier 3,5-inch en vier 2,5-inch drives geplaatst kunnen worden. Aan de voorkant zijn USB 3.1 Type-C, driemaal USB 3.0 Type-A en audioaansluitingen aanwezig.

De Lian Li PC-O12 is in de Verenigde Staten per direct verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 399,99 USD. Over prijs en beschikbaarheid in de Benelux of de rest van Europa is tot op heden niets bekend.