Gerucht: Intel komt volgend jaar met 3D XPoint werkgeheugen

zondag 21 mei 2017

Het Chinese EXPreview weet te melden dat Intel vanaf volgend jaar 3D XPoint uit wil gaan brengen als werkgeheugen. De geheugentechniek is niet vluchtig, waardoor het een significant voordeel kan bieden ten opzichte van DRAM. Laatstgenoemde is ook relatief duur ten opzichte van bijvoorbeeld NAND, en 3D XPoint moet qua prijsstelling daartussen zitten.

Intel zou de insteek hebben om in de toekomst veel meer werkgeheugen in computers te zetten, waarvoor de lagere prijs goed uit zou komen. 3D XPoint is langzamer dan DRAM, maar door een grotere hoeveelheid te hebben die niet verloren gaat bij verlies van spanning, zou het toch positief uit moeten pakken voor de prestaties en stabiliteit. Een slide van Intel uit 2015 laat zien dat 3D XPoint zo'n 6 GB/s moet doen met een latency van 250 nanoseconde, terwijl DRAM 10 GB/s doet met 100 nanoseconde vertraging.

Doordat het niet vluchtig is, zijn er veel meer zaken mogelijk dan met DRAM, maar is er ook een kritiek punt dat opgelost zal moeten worden. Er kleeft namelijk een beveiligingsrisico aan dat het werkgeheugen niet leeg raakt als een systeem uitgeschakeld wordt. Bij fysieke toegang kan waardevolle informatie dan uitgelezen worden. De komst van werkgeheugen in 2018 lijkt dus nog even weg, maar daarbij kan gesteld worden dat er in de tussentijd oplossingen gevonden kunnen worden voor het uitlezen ervan, waarna dat toegepast kan gaan worden voor het in systemen belandt.

Neem dit nieuws vooralsnog met een korrel zout tot Intel hier officieel over communiceert.