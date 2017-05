iPhone 8 mogelijk even groot als iPhone 7

Door Steven Swart maandag 22 mei 2017 08:25, bron: BGR

De nieuwe iPhones van Apple raken steeds meer in het nieuws. Vorige week doken er bijvoorbeeld afbeeldingen op die de premium iPhone 8 zouden weergeven. Inmiddels zijn er ook afbeeldingen beschikbaar die de mallen van al de drie komende iPhones tonen.

Naar verluidt komt Apple dit jaar met een iPhone 7s, 7s Plus en een speciale variant die in de media 'iPhone 8' wordt genoemd. Dit laatste toestel lijkt over een OLED-scherm van 5,8-inch te gaan beschikken die vrijwel de hele voorzijde bedekt. Dankzij de kleine schermranden wordt de iPhone 8 kleiner dan de 7s Plus, aldus de geruchten en de afbeeldingen. Hierdoor lijkt het verschil met de 7 en 7s klein te worden.

De afbeeldingen tonen mallen, waarbij de camera-openingen duidelijk te zien zijn. De getoonde iPhone 8 lijkt wat dat betreft precies op het exemplaar dat op andere foto's te zien is geweest. De 7s-modellen lijken daarentegen een evolutie van de 7-lijn te worden.