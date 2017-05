ASUS komt met ROG Strix-moederbord voor Ryzen

Door Mitchell Dragt maandag 22 mei 2017 20:24, bron: ASUS

ASUS doet vandaag een nieuw moederbord uit de doeken voor Ryzen CPU's. De ROG Strix X370-F Gaming is een model dat net onder de Crosshair VI Hero gepositioneerd wordt, maar is ook duidelijk gericht op gamers. De zwarte printplaat is afgewerkt met een diagonale print en verder voorzien van hoekige opzetstukken. De cover om de I/O-poorten is voorzien van RGB-verlichting.

Kijken we naar de specificaties, dan zien we twee PCIe 3.0 x16-sloten, welke met twee videokaarten in x8-mode gaan draaien. Het andere, niet met metaal versterkte slot, is een elektrisch x16-slot. Er is zoals gewoonlijk plaats voor vier DIMMs en ook is er een M.2-slot te vinden. Achterop zien we 6x USB 3.0, 2x USB 3.1 waarvan eentje Type-C, 2x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, een Ethernet-poort en audio-aansluitingen. Deze twee worden voorzien door een Intel I211-AT GbE-adapter en een Realtek ALC 1220-audio chip die ASUS zelf verbeterd zou hebben. Ook is er een interne USB 3.1-header.

Volgende maand wordt hij in de winkels verwacht tegen een nog onbekende prijs.