Firmware-update verbetert stabiliteit Crucial MX300

Door Tomas Hochstenbach donderdag 25 mei 2017 07:20, bron: Crucial

De Crucial MX300-serie blijft populair door zijn ongeëvenaarde combinatie van puike prestaties en een vriendelijke prijs. Voor bezitters van deze SSD is nu een nieuwe firmware beschikbaar. Firmwareversie M0CR050 verbetert de ingebouwde foutcorrectie en de algehele stabiliteit van de drives, samen met fixes voor verschillende 'kleinere bugs'.

Het dochterbedrijf van geheugenfabrikant Micron benadrukt dat de update alleen geschikt is voor de MX300, maar dan wel in alle uitvoeringen (2,5" & M.2) en capaciteiten. De update kan worden geïnstalleerd via de Storage Executive-software. Voor ervaren eindgebruikers biedt Crucial ook handmatige flashbestanden aan.

Met een gemiddelde prijs van rond de € 0,30 per gigabyte is de Crucial MX300-serie op het moment van schrijven de voordeligste goed verkrijgbare SSD uit de Prijsvergelijker.