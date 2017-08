Thunderbolt 3 vanaf volgend jaar licentievrij en geïntegreerd in Intel-CPU's

Door Tomas Hochstenbach donderdag 25 mei 2017 09:08, bron: Intel, Wired

Intel maakt Thunderbolt 3 volgend jaar licentievrij beschikbaar. Dat betekent dat het alle andere fabrikanten vrij zal staan om zelf controllerchips en producten voor de snelle interface te ontwerpen, wat moet leiden tot een veel bredere adoptie van de standaard. Daarnaast gaat de processorfabrikant zelf Thunderbolt integreren in zijn CPU's.

Thunderbolt 3 maakt gebruik van de USB Type-C-connector en biedt een bandbreedte van 40 Gbit/s. De standaard is ontworpen door Intel en Apple en wordt door laatstgenoemde toegepast in de nieuwste Macbooks. Thunderbolt maakt het bovendien mogelijk om USB 3.1- en DisplayPort 1.2-signalen over te brengen via dezelfde kabel.

Het is niet duidelijk of Intel de poort al tot standaardaansluiting zal verheffen bij de aankomende Cannonlake-generatie, of pas bij de serie daarop. Integratie in de Coffee Lake-CPU's die eind deze zomer uitkomen lijkt in ieder geval uitgesloten, al kunnen fabrikanten van moederborden, desktops en laptops natuurlijk wel een losse controllerchip installeren om Thunderbolt-ondersteuning te bieden.

In reacties steunen woordvoerders van Apple en Microsoft de strategie om Thunderbolt breder beschikbaar te maken. Microsoft geeft expliciet aan dat het in toekomstige Windows 10-updates verdere verbeteringen voor de gebruikservaring van de standaard zal opnemen. Op dit moment zijn er 120 pc's met een Thunderbolt 3-poort beschikbaar, waar er tot het einde van dit jaar nog dertig bij moeten komen.