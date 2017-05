'Intel 10-core CPU draait op 4 GHz met boost naar 4,5 GHz'

Door Tomas Hochstenbach donderdag 25 mei 2017 11:57, bron: Overclockers.ua

Een paar weken geleden lekte een eerste specificatielijst van de aankomende high-end Intel Skylake-X-processors uit. De nieuwe serie voor socket 2066 wordt waarschijnlijk op of vlak na Computex geïntroduceerd. In de online database van SiSoftware is nu een vermelding van de Core i9 7900X opgedoken, waaruit blijkt dat de kloksnelheid hoger ligt dan verwacht.

De Core i9 7900X met tien cores zal het voorlopige topmodel worden, totdat vermoedelijk in augustus het 12-core vlaggenschip op de markt komt. Volgens de eerdere specificaties zou de 10-core CPU nog een kloksnelheid van 3,3 GHz krijgen, maar nu blijkt de basissnelheid 4 GHz te zijn. De Turbo Boost-functionaliteit kan dat verder verhogen naar maximaal 4,5 GHz.

Ten opzichte van Intels enige 10-core voor consumenten op dit moment, de Core i7 6950X, zijn die kloksnelheden een flinke stap vooruit. De i7 6950X draait op 3 GHz met een maximale single-core turbo van 3,5 GHz. In de vermelding worden verder de 10 MB L2-cache en 13,75 MB L3-cache bevestigd, die de eerdere lijst reeds noemde.

Overigens was het gebruikte moederbord een nog niet aangekondigde Gigabyte X299 Aorus Gaming 7.