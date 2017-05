Modulaire RX 580 Nitro+ Special Edition bij Sapphire

Door Michiel Berkhout zaterdag 27 mei 2017 10:57, bron: TweakTown

Sapphire heeft een nieuwe variant op de Radeon RX 580 aangekondigd; de Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition. Over de technische specificaties van de desbetreffende kaart is tot op heden niets bekend. Wel weten we dat hij zich moet onderscheiden door zijn modulaire eigenschappen, waardoor de gebruiker het uiterlijk naar eigen voorkeur aan kan passen.

Zo beschikt de kaart over eenvoudig verwisselbare ventilatoren en wordt hij geleverd met met extra fans met drie verschillende kleuren LED-verlichting; wit, rood en blauw. Hier blijft het echter niet bij, want ook de shroud (de overkapping van de koeler) en de aluminium backplate kunnen eenvoudig worden vervangen. Hierbij is er de keuze uit blauw en rood, die door de marketingafdeling respectievelijk 'Azure Ice' en 'Crimson Fire' worden genoemd.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.