Ook teaserafbeeldingen EVGA GTX 1080 Ti Kingpin verschijnen online

Door Michiel Berkhout zaterdag 27 mei 2017 13:46, bron: TweakTown

Vorige maand berichtten we voor het eerst over de nieuwe EVGA GeForce GTX 1080 Ti die de toevoeging van huisoverklokker Kingpin draagt. Deze kaart werd reeds door de desbetreffende overklokker onder handen genomen waarmee in de 3DMark Time Spy-benchmark een score van 13.425 punten werd behaald. Naar technische details bleef het vooralsnog gissen, maar inmiddels heeft EVGA ook enkele teaserafbeeldingen online gepubliceerd.

Op de afbeeldingen zien we een door EVGA zelf ontworpen PCB met het Kingpin-logo aan de voorzijde. In tegenstelling tot het referentiemodel, dat over een 8- en een 6-pin PEG-stroomaansluiting beschikt, zijn hier twee 8-pin exemplaren aanwezig. Dit moet ervoor zorgen dat de kaart meer stroom kan vragen, waardoor de overklokcapaciteit in theorie toeneemt. Verder is de kaart voorzien van een EVBOT-connector voor het uitlezen van voltages.

EVGA zal de GeForce GTX 1080 Ti Kingpin officieel uit de doeken doen tijdens Computex 2017, dat deze week in Taiwan wordt gehouden.