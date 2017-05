Xiaomi onthult 6,44" Mi Max 2 smartphone met 5300 mAh accu

Door Michiel Berkhout zaterdag 27 mei 2017 18:20, bron: NextPowerUp

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone onthuld; de Mi Max 2. Het gaat om een toestel met een forse schermdiagonaal, 6,44 inch om precies te zijn, terwijl de bezels aan de zijkanten slechts 0,7 mm breed zouden zijn. Niet alleen het scherm is groot, ook moet hij zich onderscheiden door een grote accucapaciteit van 5300 mAh. Door het gebruik van een relatief zuinige SoC moet dit garant staan voor een lange accuduur. Het toestel heeft een metalen unibody behuizing met afgeronde hoeken en een dikte van 7,6 mm.

Het aanwezige IPS-paneel biedt een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 625 SoC in combinatie met 4 GB RAM en maximaal 128 GB opslaggeheugen. Aan de achterzijde is een 12-megapixel camera met een Sony IMX386-sensor aanwezig, deze wordt gecombineerd met PDAF (Phase Detection Auto-Focus) en een dual-LED flitser. Verder biedt het toestel ondersteuning voor Qualcomm Quick Charge 3.0, waarmee de accu in een uur tijd tot tweederde van de capaciteit moet kunnen worden opgeladen. Ook stereo luidsprekers, een vingerafdruklezer en USB Type-C ontbreken niet.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.