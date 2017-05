Details Honor 9 smartphone verschijnen online

Door Michiel Berkhout zaterdag 27 mei 2017 22:33, bron: NextPowerUp

Op de website van het Chinese certificeringsbureau TENAA zijn de nodige details over de nieuwe Honor smartphone verschenen. Het zou gaan om de Honor 9, het toekomstige high-end model van het dochterbedrijf van Huawei. Zoals gebruikelijk bij deze instantie worden niet alleen de specificaties, maar ook enkele foto's wereldkundig gemaakt.

Volgens de website beschikt de Honor 9 over een 5,15-inch scherm met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Onder de kap schuilt Huawei's eigen Kirin 960 SoC. Afhankelijk van het gekozen model is er 4 GB RAM en 64 GB opslaggeheugen of 6 GB RAM en 128 GB opslaggeheugen aanwezig. Aan de achterkant zijn een 20- en een 12-megapixel camera aanwezig, de voorzijde wordt gesierd door een 8-megapixel front-facing camera. Het geheel meet 147,3 x 70,9 x 7,45 mm bij een gewicht van 145 gram en wordt gevoed door een accu met een capaciteit van 3100 mAh.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.