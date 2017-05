13% minder desktopvideokaarten verkocht in Q1 2017

Door Tomas Hochstenbach zondag 28 mei 2017 20:02, bron: Jon Peddie Research

Uit de nieuwste cijfers van marktonderzoeker Jon Peddie Research blijkt dat er minder videokaarten voor desktops werden verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar, zowel ten opzichte van het kwartaal ervoor als hetzelfde kwartaal vorig jaar. AMD en Nvidia verkochten allebei een kwart minder GPU's dan in het laatste kwartaal van 2016, terwijl de afname bij desktopkaarten ten opzichte van Q1 2016 gemiddeld 13% is.

Opvallend genoeg werden er juist iets meer GPU's voor notebooks verkocht dan een jaar geleden. Dat komt door de oplopende populariteit van gaminglaptops. JPR meldt dat gaming sowieso de drijvende kracht is achter de redelijk goede prestaties van de pc-markt als geheel.

De afname van de GPU-verkoop ten opzichte van het vorige kwartaal (17,5%) was groter dan die van de totale pc-markt (14,7%). Dat kwam voornamelijk doordat er slechts in 31,4% van de verkochte pc's een losse videokaart zat, terwijl dat vorig kwartaal nog bij 35,9% van de pc's het geval was.

Vooral AMD snakt naar nieuwe producten: het werd nog enigszins gered door aardige verkopen van zijn laptopchips, maar verkocht 35% minder losse desktopvideokaarten dan in het vorige kwartaal. Bij Nvidia was dat slechts 28%. Gelukkig voor AMD staat er de komende maanden genoeg te gebeuren op dat gebied.

Het volledige onderzoeksrapport van Jon Peddie Research kost 2500 dollar.



Het marktaandeel van AMD, Nvidia en Intel in het eerste kwartaal van 2017.