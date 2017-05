Computex: Thunderbolt 3-docks van Belkin en Elgato

Door Mitchell Dragt maandag 29 mei 2017 14:29, bron: Golem, Belkin, Elgato

Zowel Belkin als Elgato hebben op Computex Thunderbolt 3-docks aangekondigd. Beide apparaten bieden een flinke hoeveelheid poorten, samen met USB Power Delivery, mogelijk gemaakt door de grotere bandbreedte die Thunderbolt 3 biedt - 40 Gb/s. Belkin komt met de Express Dock HD en Elgato simpelweg met de Dock.

Bij Belkin krijgt men een aluminium behuizing die achterop een Thunderbolt- en voeding-poort heeft als ingang. Voor die twee ingangen zijn er iets meer uitgangen geplaatst, waaronder Gigabit Ethernet, 2x audio-uit, 3x USB 3.0 Type-A, 1x Thunderbolt 3 en DisplayPort. In totaal wordt met de voedingskabel erin 85 watt aan de uitgangen geleverd, met daarnaast nog 85 watt die direct naar de laptop gaat om op te laden. De Elgato verschilt hier bijna niet van, alleen zijn de twee audio-uitgangen verdeeld in een in- en uitgang vooraan.

De Belkin krijgt een adviesprijs mee van €349, terwijl de Elgato zo'n €300 moet gaan opbrengen. Eerstgenoemde komt ergens midden juni beschikbaar, terwijl Elgato op 6 juni mikt.



De Belkin lijkt veel op...



...de Elgato.