'Intel komt met 18-core i9-7980XE-processor in HEDT-platform'

Door Ewout ter Hoeven maandag 29 mei 2017 11:18, bron: VideoCardz

Intel lanceert morgen processoren met maximaal 18-cores binnen het HEDT-platform, volgens een tweetal slides die VideoCardz heeft bemachtigd. Naast de 18-core processor komen er ook 16- en 14-core varianten die we nog niet eerder gezien hadden. Het hele LGA-2066-platform bestaat dan uit quad-cores tot octadeca-cores.

In de afgelopen generaties bracht Intel altijd drie dies uit, een low core-count (LCC), medium core count (MCC) en high core count (HCC) variant. Bij Haswell-E hadden deze respectievelijk 8, 12 en 18 cores, bij Broadwell-E was dit 10, 15 en 24 cores. In beide gevallen waren voor consumenten enkel LCC-processoren beschikbaar, met respectievelijk maximaal 8 en 10 cores. Met Skylake-X lijkt Intel van dit concept af te stappen en ook de MCC-die te gebruiken voor consumentenprocessoren.

De aankomende generatie van het high-end desktop-platform is gebaseerd op de Skylake-architectuur en zal op het LGA-2066-socket gebruikt gaan worden. Het platform krijgt ook een nieuwe chipset, X299, waar enkele fabrikanten al moederborden hebben laten zien. Morgenochtend verloopt de NDA en komt er meer informatie beschikbaar.