Computex: Nvidia introduceert efficiënte Max-Q-versies van GTX 1070 en 1080 voor dunne laptops

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 30 mei 2017 10:45, bron: Nvidia, PR, GeForce

Nvidia kondigt vandaag een tweetal nieuwe GPU's voor laptops aan, de GTX 1070 en GTX 1080 Max-Q. De modellen moeten efficiënter zijn en minder stroom verbruiken, zodat er minder warmte afgevoerd hoeft te worden. Hierdoor kunnen laptops stiller en dunner worden terwijl ze toch een krachtige GPU bevatten.

De Max-Q naam zagen we eerder terug in de Jetson-ontwikkelbordjes en duidt op de GPU-frequentie waarbij de maximale energie-efficiëntie wordt behaald. De nieuwe GTX 1070 en 1080 chips zullen vermoedelijk dus ook wat lager geklokt zijn dan de desktop-varianten.

Voorheen was de GTX 1060 volgens Nvidia de krachtigste GPU die in een laptop van 18 millimeter dik paste. Nu moeten de GTX 1070 en GTX 1080 Max-Q dit ook kunnen, waarbij de GTX 1080 gemiddeld 70% sneller is dan de GTX 1060. Het bedrijf heeft niks verteld over het TDP, maar deze ligt vermoedelijk in de buurt van de 80 watt van de GTX 1060.

Volgens Nvidia komen er van elke grote OEM laptops uit met de nieuwe chip. Als eerste komt Asus met de Zephyrus GX501, Clevo met de P950HR en MSI met de GS63. Alle drie de laptops zijn rond de 18 millimeter dik en komen met een nieuwe Max-Q GPU, de Asus met een GTX 1080 en de Clevo en MSI met de GTX 1070.