Computex: Asus toont lineup X299 moederborden voor Skylake-X

Door Luuk van Gestel dinsdag 30 mei 2017 13:00

Tijdens Computex toont Asus ons een aantal X299 ATX-moederborden voor het Skylake-X platform op socket 2066. Het gaat om de TUF X299 Mark I, de al eerder voorbijgekomen ROG Strix X299-E, ROG Rampage VI Apex en de Prime X299-Deluxe.

TUF X299 Mark I

Het nieuwe TUF moederbord (The Ultimate Force) is voorzien van twee M.2-sloten en zes SATA600-aansluitingen. Er kan tot 128 GB DDR4 werkgeheugen geplaatst worden (quad-channel), waarbij Asus ons weet aan te geven dat Skylake-X een erg goede geheugencontroller heeft - snelheden tot DDR4-4000 of nog hoger zijn eenvoudig haalbaar. Hetzelfde zou gelden voor Kaby Lake-X. Qua connectiviteit is gedacht aan drie USB 3.1-poorten, waarvan één aan de voorkant en twee aan de achterzijde, zes USB 3.0-poorten en zes USB 2.0-poorten. Het netwerkverkeer wordt verzorgd door twee Intel netwerkcontrollers: de I291-V en I211. Het geluid wordt verzorgd door de Realtek S1220-codec.

ROG Strix X299-E

Een video van dit moederbord kwam deze week al voorbij. De Strix X299-E is een model in de Republic of Gamers-serie en is dus uitgerust met hoekige zwarte opzetstukken, RGB-verlichting en high-end functionaliteiten. Acht DIMM-sloten lijkt de standaard te worden dankzij de quad-channel geheugencontroller. Verder zien we drie PCIe x16-sloten die metalen versteviging hebben en voor de CPU een wat uitgebreide stroomvoorziening. Het M.2-slot heeft een eigen heatsink. Onder de SurpremeFX-cover zit een S1220A-audiochip uit de stallen van Realtek, terwijl voor de Gigabit Ethernet-chip gekozen is voor een exemplaar van Intel. Ook vinden we 2x2 WiFi en Bluetooth met bij de I/O-poorten plaats voor de antennes. Daar zien we tevens 7x USB Type-A, een Type-C-poort en een aparte knop om van BIOS te wisselen.

ROG Rampage VI Apex

Het tweede moederbord uit de Republic of Gamers-lijn voor X299 heeft vier DIMM-sloten voor maximaal 64 GB DDR4 RAM. Op het bord vinden we vier PCIe 3.0 x16-sloten, naast een enkele PCIe 3.0 x4-slot. In totaal passen er vier M.2-SSDs op een speciale PCIe x16-kaart, waarbij snelheden tot rond de 12 GByte/s te halen zouden zijn. Skylake-X CPU's hebben een ingebouwde virtuele RAID-controller, genaamd VROC (Virtual RAID on CPU). Hiermee kunnen er RAID-configuraties gemaakt worden van de PCIe-SSDs. Vooralsnog werkt VROC alleen met Intel SSDs (en Intel heeft geen high-end M.2-SSDs) en is alleen RAID 0 gratis. Voor RAID 1 en 5 moet je een dongel aanschaffen om het te activeren. Naar verluidt gaat deze tussen de 100 en 250 euro kosten. Verder is het bord voorzien van een Intel I219V netwerkcontroller, de Realtek S1220-audiocodec, tien USB 3.0-poortem, een USB 3.1 Type-A- en Type-C-poort.

Prime X299-Deluxe

De Prime X299-Deluxe is een uitgebreid moederbord met onder meer twee M.2-sloten, zeven SATA600-aansluitingen en een U.2-slot. Naast de Intel I219-V is er ook een I211-netwerkcontroller en voorziet het bord in 802.11ad met ondersteuning voor frequentiebanden van 60 GHz. Ook Bluetooth 4.2 is van de partij. Verder ondersteunt het bord tot 64 GB DDR4 geheugen op dual-channel en tot 128 GB op quad-channel. Er zijn in totaal vier USB 3.1-poorten te vinden, vier USB 3.0-poorten en twee USB 2.0-poorten.

Ook werd ons nog een OC demo getoond waaruit we een aantal klokfrequenties / Cinbench scores hebben kunnen halen. In Cinbench R15 weet de Intel Core i7 7900X 2364 punten te scoren in combinatie met een GTX 1080 Ti op een van de ROG X299 moederborden. Verder is het waard te vermelden dat Intel bij Skylake-X is afgestapt van de ringbus, de cores zitten nu op een meshnetwerk. Op dit moment heeft ASUS maximaal 10-core CPUs in hun labs. Ze verwachten ook dat 10-core in eerste instantie het maximum gaat zijn dat Intel beschikbaar gaat hebben bij de initiële launch.