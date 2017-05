Computex: Asus introduceert X399-moederbord voor AMD Threadripper-CPU's

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 30 mei 2017 13:00

Asus introduceert vandaag het eerste moederbord met de X399-chipset. Het bord bevat de nieuwe chipset voor AMD's Threadripper-processoren en het bijbehorende socket, TR4. Het moederbord is van een zeer uitgebreid scala aan connectoren voorzien, waaronder acht DDR4-sloten, USB 3.1-poorten en 10 gigabit ethernet.

Het moederbord bevat vier PCIe x16-sloten en acht DDR4 DIMM's. Voor SSD's is er een M.2 2280-slot, een U.2-connector en 6 SATA-sloten. Qua USB zijn er in totaal drie USB 3.1-, twaalf USB 3.0- en twee USB 2.0-poorten. Er wordt een 10 gigabit ethernet kaart meegeleverd, gebaseerd op de Aquantia AQC-107-controller. Draadloos is naast het reguliere 802.11n/ac ook 60 GHz 802.11ad-wifi beschikbaar.