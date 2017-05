Computex: Waterbestendig mechanisch toetsenbord bij Corsair

Door Tomas Hochstenbach woensdag 31 mei 2017 07:08, bron: Corsair

Corsair heeft op de Computex-beurs een nieuw mechanisch toetsenbord aangekondigd. De K68 maakt gebruik van rode Cherry MX-schakelaars en is water- en stofbestendig (IP32). De elektronica onder elke toets wordt beschermd door een rubbertje, waardoor het bord niet defect raakt als je er bijvoorbeeld drinken overheen morst.

Het toetsenbord is voorzien van rode ledverlichting en diverse mediatoetsen, al is het kenmerkende volumewiel ingeruild voor plus- en mintoetsen. Er zijn losse knoppen aanwezig voor het tijdelijk uitschakelen van de Windows-toets en het aanpassen van de helderheid van de per toets instelbare leds. De meegeleverde palmsteun is naar wens afneembaar.

De Corsair K68 gaat 100 dollar kosten, 20 dollar minder dan de K70. In de Benelux zullen de winkelprijzen waarschijnlijk rond de 110 euro liggen.



De rubberen afdichting rondom de switches zorgt voor waterbestendigheid.