Computex: Intel lanceert Compute Card

dinsdag 30 mei 2017

Intel lanceert vandaag op Computex de Compute Card, een kleine computer die slechts een fractie groter is dan een pinpas. Het apparaatje van slechts 55 bij 95 bij 5 millimeter bevat een volledige computer en draait op een Kaby Lake- of Apollo Lake-processor.

De compute card komt in verschillende versies, waarvan de duurdere een dual-core Intel Kaby Lake-processor en 128 GB PCIe-SSD van Intel bevatten. De goedkopere modellen komen met een quad-core Apollo Lake-processor en een langzamere 64 GB eMMC-SSD. Alle modellen bevatten 4 GB LPDDR3-werkgeheugen en er is 802.11ac wifi en Bluetooth 4.2 aanwezig.

Voor de Compute Card is ook een dock aanwezig om de computer van aansluitmogelijkheden te voorzien. Dit dock van 20,5 bij 60 bij 14,7 millimeter biedt een USB 3.0 Type A-poort, RJ45 Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.2 en HDMI 2.0. De compute card moet in augustus verkrijgbaar zijn, maar een groot aantal bedrijven is nu al bezig de Compute Card in hun producten te integreren.

CD1C64GK CD1P64GK CD1M3128MK CD1IV128MK Processor Core i5-7Y57 Core m3-7Y30 Pentium N4200 Celeron N3450 Architectuur Kaby Lake Apollo Lake Cores/threads 2/4 4/4 GPU HD 615 (24 EU) HD 505 (18 EU) HD 500 (12 EU) vPro Ja Nee Werkgeheugen 4 GB dual-channel LPDDR3-1866 Opslaggeheugen 128 GB PCIe x2 SSD 64 GB eMMC 5.0 Draadloos Intel Wireless-AC 8265

