Computex: AMD demonstreert Ryzen Mobile, Ryzen Threadripper en Radeon RX Vega

Door Koen Crijns woensdag 31 mei 2017 05:32

AMD heeft zojuist tijdens haar Computex persconferentie demonstraties gegeven van haar toekomstige Ryzen Mobile, Ryzen Threadripper en Radeon RX Vega producten.

De mobiele versie van Ryzen, bekend onder codenaam Raven Ridge, zal voor het eind van het jaar geïntroduceerd worden volgens AMD, in eerste instantie puur voor op consumenten gerichte laptops. In de eerste helft van 2018 zullen ook zakelijke laptops met Ryzen Mobile op de markt komen. De chips krijgen een viertal Zen-cores, gecombineerd met een op Vega-architectuur gebaseerde GPU. Volgens AMD zullen op Ryzen Mobile gebaseerde laptops in vergelijking met bestaande AMD laptops met 7e generatie A-serie APU zo’n 50% betere CPU-prestaties en 40% betere GPU-prestaties bieden, terwijl het stroomverbruik van de chip tegelijkertijd volgens AMD de helft lager is. AMD demonstreerde een prototype Ryzen Mobile laptop, waarbij de demonstratie overigens beperkt bleef tot het afspelen van een video op dit apparaat.

Voor wie niet op Ryzen Mobile kan wachten, kan eerder al bij ASUS terecht voor een op Ryzen gebaseerde laptop. De ASUS ROG GL702ZC is gebaseerd op een Ryzen 7 1700 desktop processor gecombineerd met een Radeon RX 580 GPU en een Freesync paneel.



ASUS GL702ZC met Ryzen desktop CPU en RX 580 GPU

AMD demonstreerde verder ook de recent tijdens de Financial Analyst Day aangekondigde Ryzen Threadripper processor. Threadripper is een van AMD’s toekomstige Epyc server-CPU’s afgeleide high-end desktop CPU met 16 cores, quad-channel geheugen en 64 PCI-Express kanalen. Men demonstreerde Threadripper op dezelfde manier als men vorig jaar tijdens de Computex persconferentie voor het eerst Zen toonde, namelijk in een Blender 3D-rendering benchmark. Een benchmarkresultaat werd niet getoond. Threadripper moet deze zomer beschikbaar komen. Volgens AMD zullen ASRock, ASUS, Gigabyte én MSI moederborden beschikbaar gaan hebben voor de lancering en een aantal borden werden al getoond.

Verder werd ook de nieuwe Vega GPU-architectuur opnieuw gedemonstreerd. AMD toonde de nieuwe Prey game in 4K resolutie met Ultra-settings. De op zakelijke gebruikers gerichte Radeon Vega Frontier Edition gaat volgens AMD op 27 juni beschikbaar zijn. Belangrijker nieuws is dat AMD ook bekend heeft gemaakt wanneer men de op gamers gerichte Radeon RX Vega kaarten officieel zal gaan aankondigen: eind juli tijdens de Siggraph beurs.

Verder kondigde AMD aan dat de op Zen-architectuur gebaseerd Epyc serverprocessors op 20 juni officieel geïntroduceerd zullen worden.

Update 7:28: Van een moederbordfabrikant hebben we inmiddels begrepen dat de Threadripper lancering vermoedelijk op 30 juli gaat plaatsvinden.