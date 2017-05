Computex: uitgebreidere blik op de nieuwe laptops en systemen van MSI

Door Frank Everaardt woensdag 31 mei 2017 12:34, bron: MSI

Gisteren hield MSI haar persconferentie en vandaag was er tijd om de stand van het bedrijf op de Computex te bezoeken. Daar kwamen we een aantal producten tegen die we eerder nog niet gezien hadden, maar ook een aantal inmiddels bekende, waar we wat meer detail konden zien.

Bij de notebooks begint het met de bekende GT83VR, 18,3 inch gaming notebook. Deze heeft bij de uitreiking van de European Hardware Awards, een award gewonnen en MSI liet dit dan ook trots blijken.

GE63VR en GE73VR

Ook deze laptops op basis van de Intel Kaby Lake-generatie kwamen weer tegen en ook liet MSI de Cooler Boost 5-koeltechniek zien. Een belangrijk punt is dat bij deze nieuwe serie dat er veel aandacht besteed is aan het geluid. De nieuwe modellen kunnen veel harder en dat komt onder andere doordat eigenlijk de gehele ruimte onder de polssteunen wordt ingezet als klankkast voor de speakers en subwoofer.







GS63VR en GS73VR

Deze twee modellen werden uiteraard ook weer door MSI getoond. Doordat MSI nu gebruikmaakt van de MaxQ-technologie van Nvidia is het nu mogelijk om deze modellen uit te rusten met een GTX 1070, waar voorheen de GTX 1060 werd ingezet. Ook had MSI hier de koeling van het systeem uitgelicht.





GT75VR

De nieuwe GT75VR werd door MSI ook getoond. Deze dikke 17,3 inch laptop biedt ruimte aan maximaal GTX 1070 in SLI en weegt 4,2 á 4,3 kilo. Dat verschil is afhankelijk van de configuratie. De GT75VR is een nieuwe luxe laptop, maar ook de GT83VR blijft gewoon in het programma. Dat model blijft door MSI ook doorontwikkeld worden. We kunnen dus te zijner tijd een opvolger verwachten. Ook kregen we hier de kans om de koeling van het systeem nader bij te bekijken. Bijzonder is ook dat de switches van het mechanische toetsenbord door MSI zelf zijn ontwikkeld. De keycaps blijken ook makkelijk te vervangen te zijn. De eigen switches is heel bijzonder, want bij de GT83VR werd nog samengewerkt met Cherry.







WT73VR

Een model dat we nog niet eerder gezien hebben was de WT73VR. Deze lijkt als twee druppels water op de GT75VR, maar is gericht op workstationgebruik. Hier wordt een Xeon 1505M v6-processor ingezet en profiteer je van de grafische kracht van een Quadro P5000 met 16GB van Nvidia. Er is een Full HD 17,3 inch panel ingebouwd en daarnaast heb je met behulp van de Matrix Display-technologie de mogelijkheid om nog drie extra schermen te koppelen.

WS63

De GS63 heeft ook een workstationvariant, die heet WS63VR en wordt uitgerust met een quad-core Core i7 en maximaal een Quadro P3000 met 6 GB videogeheugen.

PE62 en PE72

Voor wie een wat minder opvallende computer wil, maar wel goede prestaties biedt MSI de PE-serie die in een 15,6 en 17,3 inch formaat bestaat. Beide modellen zijn in een zilveren kleur uitgevoerd en worden uitgerust met maximaal een quad-core Core i7 en een GTX 1050 videokaart.

PL62

Voor wie nog wat minder zware eisen heeft is er ook nog de PL62. Hier zit je ook op het niveau van maximaal een quad-core Core i7 en GTX1050. Eerlijkheid gebiedt echter dat dit model zich meer leent voor goedkopere processorconfiguraties.

CX62

Helemaal onderaan het programma vind je de CX62, eveneens uit te rusten met snelle Kaby Lake Core-processors van Intel. Hier moet je het doen met maximaal een GeForce 940MX GPU. Dat maakt dit dan ook een echt instapmodel.

{IMG-600-69467}

Trident 3

De Trident 3 kwamen we ook in de ijswitte Arctic Edition uitvoering, een kleur die deze huiskamer-PC veel goed doet. In deze nieuwste uitvoering kun je nu ook kiezen voor een GTX 1070. Dat is interessant als je er echt mee wil gaan gamen. Ook kregen we de kans om hem even van binnen te bekijken. Hier valt op hoe makkelijk hij opengaat en dat je hem eventueel zelf nog een keer zou kunnen upgraden. Dat is bij veel andere kleine pc’s een stuk lastiger.







Infinite A

Ook maakten we kennis met de eerste grote gaming pc van MSI: de Infinite A is een gaming pc die voorzien is van een Core i7-7700 of Core i5-7400 en een basis heeft in de vorm van een B250 Bazooka moederbord van MSI. Opvallend is de verticale plaatsing van de videokaart. Dat is maximaal een GTX 1080, maar 1070 of 1060 is ook mogelijk. Daarnaast heeft MSI onder andere een M.2 SSD ingebouwd, is er ruimte voor drie 2,5 inch HDD’s en een 3,5 inch schijf.Het systeem is opgebouwd in vier compartimenten: Systeem, videokaart, voeding en schijven. Gigabit Ethernet en Wifi via een 433 Mbit Intel 802.11ac is ook beschikbaar. De Infinite A is mooi in het zwart afgewerkt en wordt geleverd met twee zijpanelen. Standaard zit er een metalen paneel op, maar die kun je zelf vervangen door een paneel van gehard glas. Helaas zit dat op afstandbusjes waardoor er wat ruimte zit tussen het paneel en de behuizing. Later komt er ook een Infinite, zonder glazen zijpaneel en op basis van een H110 bord, in combinatie met een GTX 1060 en 1050 Ti. Dat model zal natuurlijk een stukje goedkoper worden, dan het luxere A-model.





MSI Gaming Storage Card

Heel opvallend was de MSI Gaming Storage Card. Deze stond onopvallend op de stand. Deze kaart biedt ruimte aan twee M.2 SSD's en past in een PCI-Express x16 slot. Op de achterkant kun je ook nog een 2,5 inch harde schijf kwijt. Verder vind je nog een aantal condensators van 2200 µF waarmee de kaart de data aan schade bij stroomuitval kan beperken. Het is nog niet duidelijk wanneer deze kaart op de markt komt.