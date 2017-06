Computex: meer details 8-core Ryzen laptop van ASUS

Door Frank Everaardt donderdag 1 juni 2017 02:44, bron: ASUS

Nadat we eerder deze week al wat meer konden zien van de ASUS ROG Strix GL702ZC Ryzen laptop, hebben we nu wat meer details gekregen. We kwamen het apparaat namelijk tegen op de stand van het merk op de Computex.

Het eerste wat opvalt is natuurlijk de keuze voor de Ryzen-processor van het apparaat. Daarmee worden dus in totaal acht cores ingezet in een laptop en dat is op zich al een bijzonderheid. Klein en compact is hij niet. Hij weegt zo’n 3 kilo en dat is voor een 17,3 inch laptop aan de zware kant. ASUS zet de Ryzen 7 7100 met acht cores en 16 threads in, een CPU met een TDP van 65 Watt. Voor de grafische techniek wordt ook gebruikgemaakt van AMD. Je vindt een AMD Radeon RX580 met 4 GB geheugen aan boord. Met 65 Watt heeft deze GPU dezelfde TDP als de processor. Verder is er ruimte voor maximaal 32 GB DDR4-2400 geheugen. Ook is er ruimte voor een M.2 NVMe SSD en een harde schijf.



Indrukwekkend: de acht cores kunnen aan 16 threads werken.

ASUS wist te vertellen dat we de GL702ZC in het derde kwartaal op de markt mogen verwachten, een prijs moest men ons nog verschuldigd blijven.