Computex: Mid-range AMD Vega 11-videokaarten pas volgend jaar

Door Tomas Hochstenbach donderdag 1 juni 2017 14:57, bron: PCGH

De eerste Vega-videokaart van AMD, die eind juli op de SIGGRAPH-conferentie wordt gelanceerd, is gebaseerd op de relatief grote Vega 10-chip. Er komt echter ook een kleinere Vega 11-GPU, die de Polaris-chips in de RX 570 en RX 580 moet gaan opvolgen. Nu zijn die eerste kaarten pas een aantal maanden op de markt en de Duitse collega's van PCGH begrepen dan ook off-the-record dat Vega 11 pas voor begin volgend jaar op de planning staat.

Waar de Polaris 20-chips in de RX 570 en 580 niet meer dan een simpele refresh met enkele productie-optimalisaties waren, komt de Vega-architectuur ook met enkele onderliggende verbeteringen. Als je in het middensegment wilt gaan winkelen, zal wachten op die Vega 11-gebaseerde kaarten dus op z'n minst tot het einde van dit jaar duren. AMD-partners noemden een launch in het begin van 2018 waarschijnlijker.

Andere interessante informatie is dat de launch van Vega 10 in eerste instantie alleen referentiemodellen zal betreffen; custom kaarten met betere koelers en aangepaste PCB's volgen later. Zakelijke gebruikers kunnen vanaf 27 juni al een Radeon Vega Frontier Edition bestellen, maar voor gamingdoeleinden zal die minder geschikt zijn dan de Radeon RX Vega die later uitkomt.



De AMD Radeon RX Vega maakt gebruik van een Vega 10-GPU.