Computex: betaalbare 10-gigabit NAS van QNAP

Door Frank Everaardt donderdag 1 juni 2017 11:30, bron: QNAP

Op de stand van QNAP op de Computex kwamen we ook de TS-431X2 tegen. Een NAS-apparaat met ruimte voor vier schijven, met onder andere een 10-gigabit poort aan boord.

De TS-431X2 wordt gepositioneerd als een NAS met een aantrekkelijk prijskaartje. Hij biedt ruimte aan vier schijven en wordt aangedreven door een Annapurna Labs AL-325 quad-core processor op 1,7 GHz.



Links zie je de nieuwe TS-431X2

Het apparaat heeft standaard 2 of 8 GB geheugen aan boord, geplaatst in een SO-DIMM slot op het moederbord. Hoewel 10 gigabit de bijzonderheid is, heeft hij wel nog twee gewone RJ45-aansluitingen voor gigabit aan boord. De poort voor 10 gigabit is uitgevoerd als SFP+ en dat zal in sommige gevallen betekenen dat je een transceiver nodig zult hebben.



QNAP is duidelijk dat de prijs aantrekkelijk wordt. Helaas kon men ons alleen nog geen exacte prijs geven.