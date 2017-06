Computex: QNAP voorziet 4-bay NAS van 2x Thunderbolt 3

Door Frank Everaardt donderdag 1 juni 2017 11:43, bron: QNAP

Onlangs hebben we in Hardware.Info TV de QNAP TS-453B besproken. Een luxe NAS, met veel functionaliteit. Dat vond QNAP nog niet voldoende. Op de Computex liet het merk zien dat het model nu wordt vergezeld door een zustermodel in de vorm van de TS-453BT3.



Voor vind je bij de TS-454BT3 twee keer Thunderbolt 3.

De basis is grotendeels gelijk gebleven. Ook in dit model wordt de Intel Celeron J3455 ingezet en vind je achterop twee HDMI-aansluitingen waarmee je hem als mediaspeler of gevirtualiseerde pc kunt gebruiken. De aanslutiingen zijn wel veranderd. Voorop vind je twee Thunderbolt 3-aansluitingen waarmee je razendsnel data kunt verplaatsen van en naar de NAS. Ook is er ruimte voor twee M.2 SSD’s en vind je achterop ook nog 10 gigabit Ethernet. Daarnaast is er nog twee keer gewoon gigabit.



Achter heeft de NAS onder andere 10 gigabit Ethernet.

Beschikbaarheid en prijs kon QNAP ons helaas nog niet vertellen.