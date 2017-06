Computex: Silicon Motion komt volgend jaar met PCIe 4.0 SSD-controller

Door Tomas Hochstenbach donderdag 1 juni 2017 22:16

Silicon Motion heeft op de Computex-beurs een nieuwe roadmap voor zijn SSD-controllers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de fabrikant volgend jaar de eerste controller uit zal brengen die gebruikmaakt van de PCI-Express 4.0-standaard. Onderdeel van die specificatie is een verdubbeling van de bandbreedte, waardoor de maximale doorvoersnelheid stijgt van 4 GB/s naar 8 GB/s.

Alle controllers op de roadmap zijn geschikt voor 3D NAND, de kostenefficiëntere flashchips waar de industrie op dit moment en masse op overstapt. Opvallend is dat er geen nieuwe SATA-controllers meer komen: de SM2258-controller die we nu kennen van onder meer de Sandisk SSD Plus en Plextor S2C krijgt een PCIe 3.0 x4-opvolger in de vorm van de SM2263, terwijl er zelfs voor budget-SSD's een SM2263XT komt die geen DRAM-cache gebruikt.

Het verschil tussen de controllers zit hem in twee zaken: de bandbreedte en het aantal kanalen. De SM2263XT gebruikt slechts twee PCIe 3.0-lanes en heeft dus een maximumsnelheid van 2 GB/s, terwijl de SM2263 de volle vier lanes benut voor een maximum van 4 GB/s. Het SM2262-topmodel kan dubbel zoveel kanalen aansturen, wat betekent dat er acht in plaats van vier geheugenchips parallel kunnen worden beschreven. Ook voor SSD's met de grootste capaciteiten is dit daardoor de enige keuze. Alle genoemde controllers komen nog voor het jaareinde beschikbaar.

Voor het vierde kwartaal van 2018 staat echter de high-end SM2264-controller op stapel. Ook deze controller heeft acht kanalen, maar biedt dankzij de PCI Express 4.0-interface een twee keer zo hoge doorvoersnelheid van 8 GB/s. Dan moeten er tegen die tijd natuurlijk wel platforms die PCIe 4.0 ondersteunen beschikbaar zijn - daarover zijn op dit moment nog geen aankondigingen gedaan.