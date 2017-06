Tekort aan Radeon RX 500-videokaarten door mining cryptovaluta

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 1 juni 2017 21:59, bron: ComputerBase

Het is niet de eerste keer dat de zogenaamde cryptovaluta-miners massaal videokaarten van AMD inzetten en zo tot flinke tekorten zorgen in de 'normale' handel. Bij de Tahiti-chips (Radeon HD 7970/7950) zagen we het bijvoorbeeld ook al leiden tot lege winkelschappen.

De nieuwe Radeon RX 580 en RX 570 (review) werden op 18 april door AMD gelanceerd, maar zijn nog steeds bar slecht verkrijgbaar en daardoor ook wat duurder dan aanvankelijk bedoeld. Dat heeft volgens Taiwanese bronnen van ComputerBase grotendeels te maken met de markt voor cryptocurrency. Een niet bij naam genoemde fabrikant geeft aan dat een zogenaamde mining farm regelmatig honderden modellen opkoopt, zelfs tegen hogere aanschafprijzen van bijvoorbeeld meer dan 300 euro.

Fabrikanten zelf promoten de markt zelf overigens ook flink: onder andere Sapphire, Biostar en ASRock hebben op Computex demosystemen draaien met grote hoeveelheden videokaarten - zoals op onderstaande foto's te zien is.

Demosystemen voor het minen van cryptovaluta