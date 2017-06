Sony heeft mogelijk gouden PS4 Slim in pijplijn

Door Steven Swart vrijdag 2 juni 2017 12:05, bron: Independant (UK)

Na de lancering van een bepaald model, volgen vaak diverse updates, waaronder ook nieuwe kleurvarianten. De PlayStation 4 Slim is hier een goed voorbeeld van en lijkt binnenkort ook in het goud verkrijgbaar te worden.

Een opgedoken afbeelding toont een verpakking van een gouden PlayStation 4 Slim. Op dit moment is ook een gouden versie van de Dualshock 4-controller verkrijgbaar, wat de kans op een gouden Playstation 4 Slim alleen maar verhoogt. Naar verluidt wordt het nieuwe model op 9 juni door Sony aangekondigd. Dit is net voordat de E3 begint (13 juni).

Het is onbekend of het hier om een normaal model zal gaan of een gelimiteerd exemplaar. In 2015 zag eerder een gouden PlayStation 4 het levenslicht, maar werd maar beperkt verkrijgbaar via Taco Bell.