Nieuwe specificaties en afbeeldingen Oppo R11 duiken op

Door Steven Swart vrijdag 2 juni 2017 22:29, bron: NextPowerUp

Ook de nieuwe Oppor R11 is geen compleet geheim meer. Het toestel wordt gepositioneerd in de hoge middenklasse en is al meerdere keren op de foto gezet. Nu zijn er nog meer afbeeldingen opgedoken en zijn ook de specificaties geen geheim meer.

De Oppor R11 krijgt een 5,5-inch scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Aan de achterzijde vindt men twee camera's: 16- en 20-megapixels. Een Snapdragon 640 van Qualcomm is verantwoordelijk voor de rekenenkracht en wordt bijgestaan door 4 GB aan RAM. De batterij krijgt een capaciteit mee van 3000 mAh. Verder is er ook een vingerafdruksensor aanwezig.

De R11 van Oppo komt volgende de uitgelekte specificaties beschikbaar in de kleuren goud, zilver en zwart. De aankondiging vindt 10 juni plaats.