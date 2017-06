Computex: Compacte GTX 1080 Ti videokaarten bij Zotac

Door Michiel Berkhout zaterdag 3 juni 2017 16:34

Drie weken geleden introduceerde Zotac de GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm videokaart met een full-cover waterblok. Vorige week werd duidelijk dat het bedrijf ook een compacte variant in de pijplijn heeft, onder de naam GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini. Met een lengte van 211 mm is dit volgens Zotac de kleinste GTX 1080 Ti ter wereld. Tijdens Computex werd dit kleine kaartje tentoongesteld, evenals een luchtgekoelde versie met een compacte dual-fan koeler.

Ondanks het geringe formaat werken de desbetreffende kaarten op een hogere kloksnelheid dan het referentiemodel van Nvidia. Zo werkt de core op een snelheid van 1506 MHz dat middels boost op kan lopen tot 1620 MHz. Het 11 GB grote GDDR5X-geheugen draait op een effectieve kloksnelheid van 11 GHz. Qua beeldaansluitingen zijn dual-link DVI-D, HDMI 2.0b en driemaal DisplayPort 1.4 voorhanden. Er zijn twee 8-pin PEG-stroomaansluitingen vereist, volgens Zotac bedraagt het stroomverbruik maximaal 250W.

Tevens toonde Zotac de full-size (30 cm) versie van de GTX 1080 Ti ArcticStorm, die zoals gezegd drie weken geleden door het bedrijf werd geïntroduceerd. Deze kaart werkt op dezelfde kloksnelheden als de Mini-modellen en ook qua beeldaansluitingen komt hij overeen. In dit geval is er echter een 16+2-fasen stroomvoorziening aanwezig en heeft de kaart een maximumverbruik van 270W, waarmee hij ook voor overklokkers interessant moet zijn. Ook is dit model voorzien van Spectra RGB-verlichting.