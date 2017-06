Computex: Verschillende nieuwe M.2-SSD's bij Adata

Door Michiel Berkhout zaterdag 3 juni 2017 21:11

Adata toont op Computex maar liefst zes M.2-SSD's, waarvan vier nieuwe modellen; de SX9000NP, de SX6000NP, de IM2S33D8 en de IM2P33E8. De eerste twee modellen zijn gericht op consumenten, terwijl de laatste twee zich op professioneel gebruik richten. De IM2P33E8 moet een doorbraak in snelheid betekenen, terwijl de SX6000NP juist erg betaalbaar moet zijn voor een NVMe-SSD.

SX9000NP

De SX9000NP is een high-end M.2-SSD voor consumenten, waarmee Adata onder meer wil concurreren met de 960-reeks van Samsung. Hij maakt gebruik van de PCI-E 3.0 x4 32 Gb/s interface en beschikt over een controller uit de stallen van Marvell. Er is 2D MLC NAND-flashgeheugen aanwezig en Adata claimt leessnelheden tot 2800 MB/s en schrijfsnelheden tot 1500 MB/s. Dit model komt beschikbaar in capaciteiten van 256 GB, 512 GB en 1 TB.

SX6000NP

De SX6000NP is een instapmodel NVMe-SSD en moet ervoor zorgen dat het prijsverschil tussen SATA- en NVMe-modellen kleiner wordt. Om dit voor elkaar te krijgen is deze SSD voorzien van een controller van Realtek in combinatie met 3D TLC NAND-flashgeheugen. Hiermee moet hij in staat zijn om lees- en schrijfsnelheden tot 850 MB/s te halen. Wat capaciteit betreft komt er keuze uit een 128 GB, een 256 GB, een 512 GB en een 1 TB exemplaar.

IM2S33D8

Dan is er de IM2S33D8. Ook dit model is op de professionele markt gericht maar biedt zeker geen wereldschokkende snelheden. Het gaat hier namelijk om een SSD met de SATA 6 Gb/s interface, waarvan de lees- en schrijfsnelheden beperkt zijn tot respectievelijk 560 en 520 MB/s. Hij wordt aangedreven door een SMI Solution controller in combinatie met 3D TLC NAND-flashgeheugen en komt beschikbaar in capaciteiten van 240, 480 en 960 GB.

IM2P33E8

De IM2P33E8 is eveneens op professionele gebruikers gericht maar maakt gebruik van de PCI-E 3.0 x4 32 Gb/s interface. Hij wordt aangedreven door een SMI Solution controller in combinatie met 3D TLC NAND-flashgeheugen. Adata claimt leessnelheden tot 3000 MB/s en schrijfsnelheden tot 1500 MB/s, al werd er ook een screenshot getoond waarop respectievelijk 3263 MB/s en 1868 MB/s werden gehaald. Als hij daadwerkelijk zo goed presteert zou Adata wel eens de snelste SSD tot nu toe in de markt kunnen zetten. Tevens zou het bedrijf overwegen om een consumentenversie uit te brengen. De IM2P33E8 komt beschikbaar in capaciteiten van 240 GB, 480 GB, 960 GB en 1,92 TB.