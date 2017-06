Intel verstopt RFID tag in Core X processors

Door Mitchell Dragt zondag 4 juni 2017 12:32, bron: Der8auer

Afgelopen dinsdag kwam Intel met de Core-X-serie, verbeterde quad-cores op basis van Kaby Lake en krachtigere chips op basis van Skylake - met uiteindelijk een model met achttien rekenkernen. Bij het delidden, het afnemen van de heatspreader, kwam men een chip tegen die nog niet eerder gespot werd. Het lijkt erop dat Intel een RFID/NFC-chip op de processor gezet heeft.

De bekende overklokker Der8auer had de eer om een i9-7800X te delidden, waarna hij de extra chip tegenkwam. Waarvoor hij gebruikt wordt is onduidelijk, want zelfs Intels officiële documentatie vermeldt het bestaan ervan niet eens. Ook heeft het bedrijf nog niet gereageerd op gestelde vragen erover. Mogelijk is het een manier om onafhankelijk van de processor gegevens op te slaan voor diagnostiek. Of het überhaupt mogelijk is dat vanuit de processor naar de chip geschreven kan worden weten we niet. Het kan ook simpelweg een tag zijn met informatie over de chip.