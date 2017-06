Micron heeft 16 Gbps GDDR5X gereed, komt begin volgend jaar met GDDR6

Door Mitchell Dragt zondag 4 juni 2017 19:48, bron: Micron

Micron heeft nieuwe vorderingen gemaakt met de snelheid van GDDR5-geheugen. De grens van 16 Gbps is doorbroken tijdens verschillende testen, in een gecontroleerde omgeving. Dat de techniek gereed is, betekent echter niet dat we het snel in videokaarten gaan zien. Voordat massaproductie kan beginnen, moet er nog een heel proces volgen. Eerder werd al bekendgemaakt dat 16 Gbps zo'n beetje de hoogste snelheid is die uit de techniek te halen valt. Op dit moment zijn 11 Gbps-chips de modellen die in videokaarten verschijnen.

Naast vorderingen met GDDR5X maakte het bedrijf ook bekend dat GDDR6, de opvolger, vanaf begin volgend jaar in massaproductie kan gaan. Qua snelheid is deze techniek vrijwel gelijk aan 16 GB/s GDDR5X, maar de capaciteit per chip kan hoger worden en het heeft meer potentieel.