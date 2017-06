Update: Samsung geeft 50 euro cashback bij 960 Evo-SSD en ASUS Crosshair VI Hero

Door Steven Swart dinsdag 6 juni 2017 17:17, bron: Samsung

We kregen vandaag een update vanuit Samsung over deze actie en deze info vind je hieronder:

Statement Samsung:

In tegenstelling tot de onderstaande vermelding van 1 juni 2017, zal deze promotie starten op maandag 19 juni 2017. Mocht u de genoemde producten hebben aangeschaft tussen 1 juni en 18 juni 2017, stellen wij u in de gelegenheid om uw retourbedrag vanaf 19 juni 2017 alsnog te claimen. Houd dit artikel in de gaten voor de exacte link naar de promotie.

Oorspronkelijk bericht

Samsung is samen met ASUS en een aantal verkooppunten een cashbackactie gestart. Bij aankoop van een Crosshair VI Hero en een 960 Evo 1 TB-SSD van Samsung kan men deelnemen aan de actie.

De actie van Samsung geldt van 1 juni 2017 tot en met 22 juni 2017. Klanten dienen dan een Samsung 960 Evo-SSD van 1 TB en het ASUS Crosshair VI Hero-moederbord (0MB0SC0-M0EAY0) aan te hebben geschaft bij een van de deelnemende winkels. Vervolgens kan men zich via de Samsung-website registreren en uiterlijk op 6 juli het bijhorende formulier invullen. Als laatste stap dienen klanten een foto te maken van de aankoopbon, streepjescodes en serienummers. Aan het einde van het proces kan men 50 euro retour verwachten.

Update: de actie geldt specifiek in combinatie met de Samsung 960 Evo 1 TB-SSD!