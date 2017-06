Computex: KFA2 komt met watergekoelde GTX 1080 Ti HOF OC Lab Edition

Door Luuk van Gestel dinsdag 6 juni 2017 07:55, bron: PC Games Hardware, Techpowerup

Eerder dit jaar zagen we de Galax GTX 1080 Ti Hall of Fame-editie voorbijkomen. In Nederlands staat Galax bekend onder submerk KFA2. Doorgaans zijn de kaarten van het merk erg populair onder overklokkers. Tijdens Computex toont KFA2 een watergekoelde versie van zijn GeForce GTX 1080 Ti HOF.

De getoonde videokaart gaat door het leven als de KFA2 GeForce GTX 1080 Ti HOF OC Lab Edition. De kaart heeft een full-cover waterblok en heeft drie 8-pin PEG-connectors. Out-of-the-box biedt de kaart een klokfrequentie van 1.569 MHz, met een boost tot 1.683 MHz.

Ook toont KFA2 de GTX 1080 Ti HOF Limited Edition, wat in feite dezelfde videokaart is, maar dan zonder het waterblok. In plaats daarvan is er een koeler met drie ventilatoren geplaatst. Deze kaart biedt gek genoeg hogere klokfrequenties dan de watergekoelde variant, namelijk 1.645 MHz en een boost tot 1.759 MHz. Op de shroud bevindt zich het woord Lumin X, wat betekent dat het verlichtingssysteem van Galax gebruikt is. Ook bevat hij een LCD-scherm waarop informatie zoals temperatuur, klokfrequenties en voltages getoond kan worden.



Afbeelding via Techpowerup