Computex: Fanloze Cubi mini-PC bij MSI

Door Steven Swart maandag 5 juni 2017 23:20

MSI is bezig met de uitbreiding van zijn lijn van mini-PC's. Deze computers worden door de fabrikant ondergebracht in de Cubi-lijn. Op Computer toonde MSI de nieuwe Cubi 3.

De Cubi 3 is uitgerust met een behuizing van aluminium, waarbij de koeling passief is en er ook een 2,5 drivebay aanwezig is. Door het gebruik van 15W Kaby Lake U-processoren zijn ventilatoren niet noodzakelijk gebleken, wat de rust ten goede komt. Intern vindt men daarnaast ruimte voor twee DDR4 SO-DIMM modules en een M.2 2280-module. Voor het geheugen kan er ook voor Optane-RAM van Intel gebruikt worden.

Wat betreft de connectiviteit vindt men zes USB-poorten, twee maal Ethernet, evenals twee seriele-poorten. Verder is ook DisplayPort aanwezig, net als HDMI. De Cubi 3 verschijnt in de herfst op de markt. De adviesprijzen zijn onbekend.