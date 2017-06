WWDC: Apple vernieuwt iMac met Kaby Lake en Polaris

Door Ewout ter Hoeven maandag 5 juni 2017 20:20

Apple vernieuwt vandaag hun iMac line-up. Alle modellen krijgen de meest recente Intel-processoren en er is zwaar ingezet op grafische performance. Veel systemen kunnen uitgerust worden met AMD's Polaris-GPU's en zijn een twee Thunderbolt 3-poorten toegevoegd.

De iMacs hebben Intel Kaby Lake-chips aan boord. Deze bieden hogere kloksnelheden en een vernieuwde decoder. H.265 en 10-bit content kan nu hardwarematig gedecodeerd worden.

Alle systemen hebben een nieuw scherm. De helderheid is met 43% opgekrikt naar 500 nits en er is ondersteuning voor 10-bit kleurdiepte toegevoegd. Daarmee kunnen nu 1,07 miljard kleuren worden weergeven, hoewel dit met dittering gebeurd.

De maximale hoeveelheid werkgeheugen is voor alle systemen verdubbeld. De 21,5-inch versie kan 32 GB bevatten en bij zijn grotere broer is dat 64 GB. Er is een Fusion-drive op elke 27-inch Mac en de optionele NVMe-SSD is tot 50% sneller en maximaal 2 TB groot.

Apple heeft verder twee USB Type-C-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning toegevoegd. Hiermee wordt het mogelijk om een extra 5k-scherm aan te sluiten of accessoires zoals een NAS met de sneller connector te verbinden.

Het goedkoopste systeem, de iMac zonder Retina-scherm, krijgt een Intel Kaby Lake-chip met Iris Plus 640-graphics. Deze chip heeft 48 grafische eenheden, tweemaal zoveel als de reguliere variant, en 64 MB embedded RAM. Hierdoor moet deze tot 80% sneller zijn.

De 4k Retina-variant kan worden uitgerust met een AMD Polaris-GPU. De Radeon Pro 555 en 560 zijn beschikbaar met maximaal 4 GB geheugen en moeten driemaal zo snel zijn als de vorige generatie. De 27-inch 5K-variant kan worden uitgerust met een Radeon Pro 570, 575 of 580 met maximaal 8 GB VRAM en biedt maximaal 5,5 TFLOPS.

Ook de MacBook Pro krijgt een kleine update. De processoren worden vernieuwd met Kaby Lake-varianten, wat voornamelijk voordelen heeft voor de native H.265-ondersteuning. Ook zijn de snellere SSD's toegevoegd. Alle modellen, zowel de iMacs als MacBooks, zijn vandaag nog verkrijgbaar in de Apple Store.