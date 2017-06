WWDC: Apple kondigt macOS High Sierra aan: nieuw filesystem & ondersteuning voor externe videokaarten

Door Tomas Hochstenbach maandag 5 juni 2017 20:03

Op de WWDC-ontwikkelaarsconferentie heeft Apple een nieuwe versie van zijn besturingssysteem macOS aangekondigd. De nieuwe editie van zijn OS, die in de herfst beschikbaar komt, zal door het leven gaan als High Sierra. In de presentatie noemde Apple het zelf een verfijnde uitvoering van macOS Sierra, de vorige release.

Na de toevoegingen van Siri en Apple Pay bij de voorgaande versie zijn er dit keer dus geen enorme wijzigingen, maar wel veel kleinere verbeteringen. Zo heeft Apple zijn browser Safari onder handen genomen en is die in diverse JavaScript-benchmarks weer de snelste. Ook zitten er ingebouwde autoplay-blocking en trackingpreventie in de nieuwe versie van Safari.

Het Apple File System (APFS), dat vanaf iOS 10.3 al voor de mobiele apparatuur van de fabrikant wordt gebruikt, doet nu ook zijn intrede als standaard bestandssysteem voor macOS. Met slimme trucjes als deduplicatie, snapshots en ingebouwde encryptie is het filesystem helemaal 'anno 2017'.

De ingebouwde mail-app ondersteunt in macOS High Sierra splitscreen-functionaliteit voor als je een e-mail aan het typen bent, terwijl de foto-app wordt uitgerust met extra bewerkingsmogelijkheden. Verder wordt ondersteuning voor H.265-video ingebouwd in het OS en krijgt de Metal 2-API een update, onder meer om het aansluiten van externe videokaarten te ondersteunen. Om die markt aan te wakkeren komt Apple met een devkit die je een Radeon RX 580 laat aansluiten via Thunderbolt 3.

Ten slotte probeert Apple ook een graantje mee te pikken van de VR-trend, met onder meer ondersteuning voor VR-video's in Final Cut Pro en de komst van SteamVR naar de Mac. Ontwikkelaars kunnen per direct een bèta van macOS High Sierra downloaden, een publieke bèta volgt later deze maand en de uiteindelijke versie zal in de herfst worden uitgerold naar alle Macs waar Sierra op draait.