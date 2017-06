WWDC: Apple geeft preview van iMac Pro met Intel Xeon en Radeon Vega

Door Mitchell Dragt maandag 5 juni 2017 20:13, bron: Apple

Apple heeft een preview gegeven van een Pro-versie van de iMac, die sneller is dan de huidige Mac Pro. De iMac Pro krijgt een donkergrijze afwerking en veel betere hardware. Zo komt er een Xeon-processor met 8 tot 18 cores. Verder stopt het bedrijf er Radeon Vega-graphics in, alsmede andere vernieuwingen.

De behuizing wordt die van de 27-inch 5k-iMac, met sterk verbeterde koeling met dubbele fans en een flink grotere 500 watt stroomvoorziening. Er komt standaard een acht-core Xeon-chip in, maar die is te upgraden naar een 10- of 18-core. Hieraan kan tot 128 GB DDR4-2666 ECC-geheugen gekoppeld worden met een tot 4 TB grote PCIe-SSD in tweeën gesplitst voor RAID. De grafische kant wordt verzorgd door AMD's aankomende Radeon Vega met 16 GB HBM 2.0. De rekenkracht ligt op 11 Teraflops single-precision en 22 TF half-precision. Verdere verbeteringen zijn te vinden in de toevoeging van vier Thunderbolt 3-poorten, 10 Gigabit Ethernet, een UHS-II SD-kaartslot, betere speakers en een full HD-frontcamera.

Vanaf december komt hij in een standaardconfiguratie vanaf een prijs van $4999.